Супер сингх
Wink
Фильмы
Супер сингх

Супер сингх (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.72017, Super Singh
Фэнтези, Комедия146 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Жизнь человека меняется после того, как он случайно получает сверхспособности, а затем отправляется в путешествие, которое помогает ему открыть истинный смысл любви, жизни, мужества, самопожертвования и своей роли в мире.

Страна
Индия
Жанр
Комедия, Боевик, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
146 мин / 02:26

Рейтинг

5.7 IMDb