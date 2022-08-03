Wink
Супер крылья. Мальчик из пирамиды

Супер крылья. Мальчик из пирамиды (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Super Wings!
Мультфильм12 мин0+

Коротко о сюжете: Джетт – самый быстрый самолет на свете. Он развозит детишкам посылки в любую точку мира. Джетту предстоит посетить сорок пять стран и побывать в пятидесяти двух городах мира! Иногда на пути супер-самолетика встречаются непреодолимые трудности, но его друзья самолетики-трансформеры никогда не бросают в беде и всегда помогают с доставкой почты.

США, Китай, Южная Корея
Мультфильм
SD
12 мин / 00:12

7.8 КиноПоиск
5.9 IMDb