Супер крылья. Фиеста! Фиеста! (фильм, 2015) смотреть онлайн

Коротко о сюжете: Джетт – самый быстрый самолет на свете. Он развозит детишкам посылки в любую точку мира. Джетту предстоит посетить сорок пять стран и побывать в пятидесяти двух городах мира! Иногда на пути супер-самолетика встречаются непреодолимые трудности, но его друзья самолетики-трансформеры никогда не бросают в беде и всегда помогают с доставкой почты.

