Судьба: Ночь схватки (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.42010, Gekijouban Fate/stay night: Unlimited Blade Works
Аниме, Боевик101 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
После смерти приемного отца юный Сиро Эмия жил-поживал в одиночестве в огромном поместье. Вырос 16-летний парень добрым, работящим и хозяйственным, потому был окружен заботой и вниманием сразу двух девушек — младшей школьной подруги Сакуры Мато и учительницы Тайги Фудзимуры, формально — опекуна, на деле — скорее старшей сестры.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм для взрослых, Мультфильм, Боевик, Фэнтези, Аниме
КачествоSD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb