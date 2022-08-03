Судьба: Ночь схватки (фильм, 2010) смотреть онлайн

После смерти приемного отца юный Сиро Эмия жил-поживал в одиночестве в огромном поместье. Вырос 16-летний парень добрым, работящим и хозяйственным, потому был окружен заботой и вниманием сразу двух девушек — младшей школьной подруги Сакуры Мато и учительницы Тайги Фудзимуры, формально — опекуна, на деле — скорее старшей сестры.

