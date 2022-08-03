Судьба: Ночь схватки
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Судьба: Ночь схватки

Судьба: Ночь схватки (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.42010, Gekijouban Fate/stay night: Unlimited Blade Works
Аниме, Боевик101 мин18+

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О фильме

После смерти приемного отца юный Сиро Эмия жил-поживал в одиночестве в огромном поместье. Вырос 16-летний парень добрым, работящим и хозяйственным, потому был окружен заботой и вниманием сразу двух девушек — младшей школьной подруги Сакуры Мато и учительницы Тайги Фудзимуры, формально — опекуна, на деле — скорее старшей сестры.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм для взрослых, Мультфильм, Боевик, Фэнтези, Аниме
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb