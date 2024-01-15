Сцены сексуального характера (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Секс и любовь. Кто-то их ищет, кто-то в них нуждается, кто-то их покупает, но все мы участвуем в этой игре. Секс и любовь - какую роль они играют в нашей жизни? Каждый из героев комедии решает для себя этот животрепещущий вопрос по-своему.



Одни только о сексе и мечтают, другие, не мешкая, как могут, воплощают мечты в реальность, третьи – с не меньшей силой презирают «все эти розовые сопли». Ну, а четвертые готовы отдать за вздохи на скамейке все золото мира.



Собранные по принципу «любви все возрасты покорны» и «противоположности сходятся», влюбленные резвятся и выясняют отношения на лужайках лондонского парка Хемпстед Хит…

