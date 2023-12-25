Стрельцов (фильм, 2020) смотреть онлайн

Спортивная драма «Стрельцов» — фильм 2020 года, основанный на реальных событиях. Он рассказывает о судьбе советского футболиста Эдуарда Стрельцова.



Нападающий московского "Торпедо" очень талантлив. Игра Стрельцова вдохновляет болельщиков и тренеров, а для соперников она — причина головной боли. Молодой форвард может стать звездой не только отечественного футбола, ведь впереди главное событие четырехлетия — чемпионат мира. Однако незадолго до сборов происходят события, которые ставят крест на мечтах спортсмена: Стрельцова обвиняют в изнасиловании и приговаривают к 12 годам заключения. После освобождения Эдуард полон желания вернуться в футбол, но хватит ли у него сил и характера?



Картина достаточно подробно и точно воспроизводит события, произошедшие в конце 1950-х годов, и передает дух той эпохи. Смотреть фильм «Стрельцов» будет интересно футбольным фанатам, а также любителям биографических драм.

