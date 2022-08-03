Стрелок (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Фильм «Стрелок» — это необычный вестерн с элементами фантастики, который предлагает свежий взгляд на классический жанр.



В центре сюжета — ковбой, воскресший в наше время, чтобы продолжить борьбу с древним врагом, оборотнем. Герой должен адаптироваться к современному миру, где правила изменились, но зло по-прежнему угрожает человечеству. Его путь пролегает через город, который хранит свои темные секреты, а его враги теперь не только люди, но и сверхъестественные существа.



Не терпится увидеть, как на одном экране встретятся ковбой-зомби, оборотни и ниндзя? Тогда спешите к экранам: смотреть фильм «Стрелок» можно по подписке на Wink.

