Стрелок (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

6.52019, High Moon
Ужасы, Боевик88 мин18+

О фильме

Фильм «Стрелок» — это необычный вестерн с элементами фантастики, который предлагает свежий взгляд на классический жанр.

В центре сюжета — ковбой, воскресший в наше время, чтобы продолжить борьбу с древним врагом, оборотнем. Герой должен адаптироваться к современному миру, где правила изменились, но зло по-прежнему угрожает человечеству. Его путь пролегает через город, который хранит свои темные секреты, а его враги теперь не только люди, но и сверхъестественные существа.

Не терпится увидеть, как на одном экране встретятся ковбой-зомби, оборотни и ниндзя? Тогда спешите к экранам: смотреть фильм «Стрелок» можно по подписке на Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Боевик
Качество
Full HD, SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.2 IMDb

