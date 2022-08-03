Стрелок (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
6.52019, High Moon
Ужасы, Боевик88 мин18+
О фильме
Фильм «Стрелок» — это необычный вестерн с элементами фантастики, который предлагает свежий взгляд на классический жанр.
В центре сюжета — ковбой, воскресший в наше время, чтобы продолжить борьбу с древним врагом, оборотнем. Герой должен адаптироваться к современному миру, где правила изменились, но зло по-прежнему угрожает человечеству. Его путь пролегает через город, который хранит свои темные секреты, а его враги теперь не только люди, но и сверхъестественные существа.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ДРРежиссёр
Джош
Риджвей
- ШПАктёр
Шон
Патрик Флэнери
- ЧМАктёр
Чед
Майкл Коллинз
- ЧЭАктриса
Челси
Эдмундсон
- ДУАктёр
Джеймс
Уилчек
- ТДАктёр
Тодд
Дженкинс
- ГМАктриса
Грэйс
Монти
- МХАктёр
Марк
Хэнсон
- МТАктёр
Мэттью
Томпкинс
- ДРСценарист
Джош
Риджвей
- РЧПродюсер
Риши
Читкара
- ФППродюсер
Фредди
Пул
- ДРПродюсер
Джош
Риджвей
- ДБПродюсер
Дженна
Буррис
- ДДХудожник
Дэвид
Джетер
- ДММонтажёр
Джефф
Мерфи
- РМОператор
Рон
МакФерсон
- УПКомпозитор
Уэс
Поланд