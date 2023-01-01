Stray Cats - Live at Montreux, 1981 (фильм, 1981) смотреть онлайн

Сюжет

Когда группа Stray Cats приехала в Монтрe в июле 1981 года, их выступление было одним из самых жарких. За плечами у них уже было 3 сингла, альбом, вошедший в десятку лучших альбомов Великобритании, и ряд успешных концертов. И все это произошло после переезда группы из Нью-Йорка в Лондон в 1980 году. Сочетание новаторских композиций и классического жанра рокабилли с панковским настроением и стилем как нельзя лучше соответствовало моменту. Вишенкой на торте стали значительные достижения в музыке и мастерство в написании текстов. В общем, это была головокружительная смесь, и публика в Монтрe восприняла ее с почти истерическим воодушевлением, что является редкостью для обычно вежливой и сдержанной аудитории. Это Stray Cats на пике своей карьеры. Такое просто нельзя пропустить.



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