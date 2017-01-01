Страсть (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Драматическая история двух братьев-пуэрториканцев из испанского гетто в Нью-Йорке. Трагические обстоятельства разлучили героев на долгие годы, по прошествии которых они встретились вновь в качестве оппонентов в вопросе джентрификации родного района.



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