Страсть
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Страсть

Страсть (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Shine
Драмы, Мюзикл92 мин18+

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Сюжет

Драматическая история двух братьев-пуэрториканцев из испанского гетто в Нью-Йорке. Трагические обстоятельства разлучили героев на долгие годы, по прошествии которых они встретились вновь в качестве оппонентов в вопросе джентрификации родного района.

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Мюзикл, Драмы

Рейтинг

4.6 IMDb