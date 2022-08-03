Антология короткометражных фильмов ужасов, в которой фигурой рассказчика выступает диджей «Радио кошмаров». Он поведает страшные истории о фотографиях мeртвых, маньяке-парикмахере, садисте-надзирателе, демонической танцовщице и других необычных персонажах в по-настоящему жутких обстоятельствах.

