Страшные истории, рассказанные на ночь (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, A Night of Horror: Nightmare Radio
Ужасы100 мин18+
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О фильме
Антология короткометражных фильмов ужасов, в которой фигурой рассказчика выступает диджей «Радио кошмаров». Он поведает страшные истории о фотографиях мeртвых, маньяке-парикмахере, садисте-надзирателе, демонической танцовщице и других необычных персонажах в по-настоящему жутких обстоятельствах.
СтранаВеликобритания, Аргентина, Новая Зеландия
ЖанрУжасы
КачествоFull HD, SD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ОПРежиссёр
Оливер
Парк
- АБРежиссёр
А.Дж.
Брионес
- ДРАктёр
Джеймс
Райт
- ПААктриса
Патрисия
Арисменди
- АЛАктёр
Адриан
Лопес
- КБАктриса
Клаудия
Битти
- ЛБАктриса
Луиза
Блэнд
- ДБАктёр
Дэвид
Брин
- ГГАктёр
Габриель
Гарубба
- ЭЧАктёр
Эбби
Чалли
- МЧАктёр
Меллиса
Чалли
- СХАктриса
Стелла
Харрингтон
- МКСценарист
Михаэль
Крецер
- ГЛСценарист
Гильермо
Локхарт
- МКПродюсер
Михаэль
Крецер
- НОПродюсер
Николас
Онетти
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АДАктриса дубляжа
Алиса
Диянова
- ВДМонтажёр
Виктор
Дж. Альварадо
- ПММонтажёр
Патрик
МакКейб
- ЛОМонтажёр
Лучиано
Онетти
- ВДОператор
Виктор
Дж. Альварадо
- ХККомпозитор
Хесус
Кальдерон
- ЛОКомпозитор
Лучиано
Онетти
- КРКомпозитор
Кит
Руджеро