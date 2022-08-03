Страшные истории, рассказанные на ночь
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Страшные истории, рассказанные на ночь

Страшные истории, рассказанные на ночь (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, A Night of Horror: Nightmare Radio
Ужасы100 мин18+

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О фильме

Антология короткометражных фильмов ужасов, в которой фигурой рассказчика выступает диджей «Радио кошмаров». Он поведает страшные истории о фотографиях мeртвых, маньяке-парикмахере, садисте-надзирателе, демонической танцовщице и других необычных персонажах в по-настоящему жутких обстоятельствах.

Страна
Великобритания, Аргентина, Новая Зеландия
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Страшные истории, рассказанные на ночь»