Страна (фильм, 2018) смотреть онлайн

Драматический фильм «Страна» индийского режиссера Анубхава Синха поднимает болезненную тему: как хрупок мир и как легко человек, которого вы считали другом, отвернется от вас.



Семья мусульманина Мурада Али Мохаммеда живет в индийском городе Варанаси на севере страны. Когда один из родственников оказывается причастен к террористическому акту, уважаемая семья внезапно превращается в изгоев. На ее защиту встает невестка Аарти — адвокат, которая в суде бросает вызов предрассудкам, национальным стереотипам и религиозной ненависти. Зал судебных заседаний становится ареной конфликта — не только между обвинением и защитой, но и между фанатизмом и здравым смыслом.



Анубхав Синха делает фильм не просто социальной драмой, а острым политическим высказыванием о нетерпимости и разделении на «своих» и «чужих» внутри страны. «Страна» — фильм о вере, чувстве собственного достоинства и смелости идти против толпы. Если вы ищете честное, эмоциональное и актуальное высказывание о современной Индии, пропускать его нельзя.

