Медведь. Сила и могущество этого животного тысячелетиями не давали покоя человеку. В тех краях, где водился медведь, люди из страха привлечь опасного зверя в дом не называли его по имени: он был «батюшкой», «дедушкой», «богом», «хозяином»… Считалось, что медведь выше полета шамана: по своей магической силе священный зверь не имел конкурентов. Культ медведей в России и за ее пределами жив и по сей день. Но всегда ли эти животные были опасны для человека? Возможна ли между людьми и медведями дружба?

