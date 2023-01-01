Страх (фильм, 1995) смотреть онлайн

Страх
Страх (фильм, 1995)

1995, The Fear
Ужасы18+

О фильме

Проводя выходные на природе, компания студентов встречается с недружелюбным лесным духом в обличие деревянного индейца.

Страна
США
Жанр
Ужасы

Рейтинг

