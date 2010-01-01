Stone Temple Pilots - Alive in the Windy City (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Концерт Alive In The Windy City — первое выступление Stone Temple Pilots, которое стало лицензионным видео-релизом. Запись концерта, билеты на который были полностью раскуплены, состоялась в марте 2010 года на концертной площадке Riviera Theatre в Чикаго. Группа находится в расцвете творческих сил, и шоу поражает как св�оим грандиозным звучанием, так и визуальной составляющей. Концерт состоялся вскоре после выхода альбома Stone Temple Pilots, и в сет-лист вошли как новые, так и известные композиции. Это величайший концерт одной из наиболее успешных рок-групп последних двадцати лет.



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