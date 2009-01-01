Стены (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

На окраине города, в старом жилом доме, на одном этаже живут две незнакомые друг с другом девушки. Эленор работает в магазине и мечтает выиграть в лотерею, чтобы сбежать от мужа, который жестоко издевается над ней. Галя убивает людей по заказу мафии, чтобы расплатиться с долгами и вернуться на родину к маленькой дочке. Девушки не знакомы друг с другом, все, что их объединяет, — это смежная стена и отчаянное желание изменить свою жизнь.



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