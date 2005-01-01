Wink
Фильмы
Стелс

Стелс (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Стелс
Боевики115 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Троица супергероев-летчиков отправляется на важное правительственное задание в компании нового беспилотного самолета, оборудованного «искусственным интеллектом». В какой-то момент самообучающаяся машина перестает выполнять приказы командира и отправляется в полет самостоятельно уничтожать боевые цели. Потрясающая графика, динамика и захватывающие пике подарят вам невероятное удовольствие во время просмотра этого фантастического боевика.

Стелс смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг