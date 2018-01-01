Wink
Детям
Стеклянная гармоника
Актёры и съёмочная группа фильма «Стеклянная гармоника»

Актёры и съёмочная группа фильма «Стеклянная гармоника»

Режиссёры

Андрей Хржановский

Андрей Хржановский

Режиссёр

Сценаристы

Геннадий Шпаликов

Геннадий Шпаликов

Сценарист

Продюсеры

А. Зорина

А. Зорина

Продюсер

Монтажёры

Марина Трусова

Марина Трусова

Монтажёр

Операторы

Екатерина Ризо

Екатерина Ризо

Оператор

Композиторы

Альфред Шнитке

Альфред Шнитке

Композитор