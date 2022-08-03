Стая (фильм, 2009) смотреть онлайн

Север Парижа. Собираясь отомстить за убийство сослуживца безжалостной бандой, четыре полицейских пробираются в здание, служащее гангстерам штаб-квартирой, но случается невообразимое: в дом врывается стая кровожадных плотоядных существ, жестоко нападая на всех и каждого. Полицейским и бандитам приходится объединить усилия в отчаянной схватке.

