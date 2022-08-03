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Стая

Стая (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, La horde
Ужасы, Боевик92 мин18+

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О фильме

Север Парижа. Собираясь отомстить за убийство сослуживца безжалостной бандой, четыре полицейских пробираются в здание, служащее гангстерам штаб-квартирой, но случается невообразимое: в дом врывается стая кровожадных плотоядных существ, жестоко нападая на всех и каждого. Полицейским и бандитам приходится объединить усилия в отчаянной схватке.

Страна
Франция
Жанр
Ужасы, Боевик
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стая»