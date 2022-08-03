Стая (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, La horde
Ужасы, Боевик92 мин18+
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О фильме
Север Парижа. Собираясь отомстить за убийство сослуживца безжалостной бандой, четыре полицейских пробираются в здание, служащее гангстерам штаб-квартирой, но случается невообразимое: в дом врывается стая кровожадных плотоядных существ, жестоко нападая на всех и каждого. Полицейским и бандитам приходится объединить усилия в отчаянной схватке.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЯДРежиссёр
Янник
Даан
- БРРежиссёр
Бенжамен
Роше
- КПАктриса
Клод
Перрон
- ЖМАктёр
Жан-Пьер
Мартен
- Актёр
Эрик
Эбони
- ОРАктёр
Орельен
Рекуан
- ДМАктёр
Дуду
Маста
- АОАктёр
Антуан
Оппенхайм
- ДПАктёр
Джо
Престиа
- ИПАктёр
Ив
Пиньо
- АПАктёр
Адам
Пенгсаванг
- СПАктёр
Себастьен
Перез
- АБСценарист
Арно
Бордас
- ЯДСценарист
Янник
Даан
- СМСценарист
Стефан
Муассакис
- БРСценарист
Бенжамен
Роше
- РРПродюсер
Рафаэль
Роше
- ДАМонтажёр
Дмитрий
Амар
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц