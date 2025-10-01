Старая фотография (фильм, 1971) смотреть онлайн
1971, Старая фотография
Мультфильм9 мин12+
Контент станет доступным 01.10.2025
О фильме
Фильм "Старая фотография" 1971 года — это короткометражный мультфильм студии "Союзмультфильм", рассказывающий о дружбе детей в пионерском лагере "Артек". Он показывает, что их радостное и беззаботное детство во многом связано с великими жертвами советских солдат в годы Великой Отечественной войны.
