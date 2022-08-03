Станция «Сеул»
Станция «Сеул»

Станция «Сеул» (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Seoulyeok
Мультфильм, Мультфильм для взрослых88 мин18+

О фильме

Анимационный приквел южнокорейского хоррора «Поезд в Пусан», быстро ставшего культовым. По сюжету, жители Сеула один за другим превращаются в зомби после того, как бродяга на вокзале кусает прохожего. Тем временем, юная Хе-сон оказывается на улице, сбежав от жестокого бойфренда.

Южная Корея
Мультфильм для взрослых, Ужасы, Мультфильм, Драма, Аниме
SD
88 мин / 01:28

6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb