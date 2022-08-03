Станция «Сеул» (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Seoulyeok
Мультфильм, Мультфильм для взрослых88 мин18+
О фильме
Анимационный приквел южнокорейского хоррора «Поезд в Пусан», быстро ставшего культовым. По сюжету, жители Сеула один за другим превращаются в зомби после того, как бродяга на вокзале кусает прохожего. Тем временем, юная Хе-сон оказывается на улице, сбежав от жестокого бойфренда.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМультфильм для взрослых, Ужасы, Мультфильм, Драма, Аниме
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Ён
Сан-хо
- РСАктёр
Рю
Сын-нён
- ЩЫАктриса
Щим
Ын-гён
- ЛДАктёр
Ли
Джун
- КДАктёр
Ким
Джэ-рок
- ЧХАктёр
Чан
Хёк-чин
- КДАктёр
Ким
Джон-су
- ХСАктёр
Хан
Сон-су
- МСАктёр
Мён
Сын-хун
- ХСАктриса
Хван
Сок-чон
- Актёр
Ён
Сан-хо
- Сценарист
Ён
Сан-хо
- Продюсер
Ён
Сан-хо
- ЛДПродюсер
Ли
Дон-ха
- СЁПродюсер
Со
Ён-джу
- ПГХудожник
Пён
Ги-хён
- Монтажёр
Ён
Сан-хо
- ЛЁМонтажёр
Ли
Ён-джон
- ЧЁКомпозитор
Чан
Ён-гю