Стальные двери (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой человек просыпается в комнате без окон, но с огромной железной дверью и железным шкафом, закрытым на замок. На все его крики о помощи и стуки в дверь никто не отзывается. Что ему делать — неизвестно. Понятно только одно: отсчет часов до его смерти уже запущен, ведь без еды и без воды долг�о ему не протянуть. На второй день он обнаруживает ключ от шкафа, спрятанный в плафоне лампы освещения.



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