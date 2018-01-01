Wink
Стадион
Актёры и съёмочная группа фильма «Стадион»

Режиссёры

Ольга Жукова

Режиссёр

Сценаристы

Александр Нилин

Сценарист

Продюсеры

Михаил Тюркин

Продюсер
Илья Качалов

Продюсер
Владимир Голиков

Продюсер
Светлана Тюркина

Продюсер

Монтажёры

Александр Попов

Монтажёр

Операторы

Мария Нашикина

Оператор
Влад Дорошев

Оператор
Николай Корнеев

Оператор