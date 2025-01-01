Спор между домами (фильм, 2025) смотреть онлайн

В Москве разгорается нешуточный скандал: дома решили выяснить, кто тут самый важный. Главный претендент — уважаемый Главкооп (Торговый центр), но его амбициям мешает амбициозный Цирк, считающий себя душой города. А когда к дискуссии подключается всезнающая Редакция, ситуация становится совсем запутанной… Кто же выйдет победителем в этом архитектурном батле? Узнайте вместе с героями веселой детской книги!



Спор между домами смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.