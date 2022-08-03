Спонтанность (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Очень странные дела творятся в обычной старшей школе. Без всяких видимых причин то один, то другой ученик погибает от взрыва головы. На этом фоне Мара и Дилан начинают испытывать друг к другу романтические чувства, которые подогреваются осознанием абсурдности и непредсказуемости происходящих событий, ведь каждая секунда жизни влюбленных может в любой момент стать последней.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Мелодрама
КачествоFull HD, SD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- БДРежиссёр
Брайан
Даффилд
- КЛАктриса
Кэтрин
Лэнгфорд
- ЧПАктёр
Чарли
Пламмер
- ИОАктриса
Ивонн
Орджи
- ХЛАктриса
Хэйли
Лоу
- Актриса
Пайпер
Перабо
- РХАктёр
Роб
Хюбель
- КШАктёр
Крис
Шилдс
- СУАктёр
Сара
Уилли
- ЛМАктриса
Лэйн
МакНил
- КХАктёр
Клайв
Холлоуэй
- БДСценарист
Брайан
Даффилд
- АССценарист
Аарон
Стармер
- БДПродюсер
Брайан
Даффилд
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- АМОператор
Аарон
Мортон
- ДТКомпозитор
Джозеф
Трапанезе