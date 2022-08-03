Спонтанность (фильм, 2020) смотреть онлайн

Спонтанность
7.32020, Spontaneous
Фантастика, Мелодрама97 мин18+

О фильме

Очень странные дела творятся в обычной старшей школе. Без всяких видимых причин то один, то другой ученик погибает от взрыва головы. На этом фоне Мара и Дилан начинают испытывать друг к другу романтические чувства, которые подогреваются осознанием абсурдности и непредсказуемости происходящих событий, ведь каждая секунда жизни влюбленных может в любой момент стать последней.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

