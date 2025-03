Spice Girls - Girl Power! Live in Istanbul (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Girl Power! Live in Istanbul — это запись двух концертов британской женской группы Spice Girls. Выступление организовала компания Pepsi в рамках спонсорского контракта с группой. Музыканты спели на спортивной арене Abdi İpekçi Arena в Стамбуле (Турция) 12 и 13 октября 1997 года. Во время выступления Spice Girls исполнили любимые хиты фанатов Who Do You Think You Are?, Say You'll Be There, 2 Become 1, Spice Up Your Life и многие другие композиции. Журналист Rolling Stone и биограф Дэвид Синклер писал: «Скэри, Бэби, Джинджер, Пош и Спорти были самым узнаваемым коллективом со времен Джона, Пола, Джорджа и Ринго». Благодаря феномену «girl power» группа Spice Girls стала популярной культурной иконой 1990-х годов. Их называют участницами второй волны Британского вторжения в США в 1990-х годах.



