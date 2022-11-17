Спецназ против самураев. Миссия 1549 (фильм, 2005) смотреть онлайн

Ремейк культового экшна «Провал во времени» об отряде японских солдат, перенесшихся на 460 лет назад. Майор Мори и лейтенант Канзаки обращаются за помощью к бывшему товарищу Касиме Юсуке, чтобы организовать необычную операцию. Им нужно отправиться в прошлое, где два года назад в результате неудачного эксперимента пропал отряд полковника Матобы. Они оказались в феодальной Японии, разрываемой бесконечными войнами за власть. Действия Матобы уже привели к радикальным изменениям в истории, и, если его не остановить, под угрозой окажется весь мир. Касиме и Мори поручено ликвидировать полковника за 68 часов, пока они сами не застрянут в прошлом. Как пройдет эта операция, узнаете из фильма «Спецназ против самураев.

