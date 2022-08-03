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Будущий конгрессмен Роджер собирается сделать предложение девушке своей мечты в ее родительском доме на озере. Но все идет наперекосяк, когда он встречает своего будущего шурина Тодда, вожатого на полной ставке с большим сердцем и диким чувством юмора...

