Спаситель природы (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Brother Nature
Комедия92 мин18+
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О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.
Будущий конгрессмен Роджер собирается сделать предложение девушке своей мечты в ее родительском доме на озере. Но все идет наперекосяк, когда он встречает своего будущего шурина Тодда, вожатого на полной ставке с большим сердцем и диким чувством юмора...
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ОРРежиссёр
Османи
Родригес
- МВРежиссёр
Мэтт
Виллинз
- ТКАктёр
Таран
Киллэм
- ГДАктриса
Гиллиан
Джейкобс
- БМАктёр
Бобби
Мойнахан
- СБАктриса
Сара
Бёрнс
- Актёр
Билл
Пуллман
- Актриса
Рита
Уилсон
- РХАктриса
Рэйчел
Харрис
- ДУАктёр
Дэвид
Уэйн
- ДКАктёр
Джона
Келламс
- ТКСценарист
Таран
Киллэм
- МДСценарист
Мики
Дэй
- КФСценарист
Камерон
Фэй
- МДПродюсер
Мики
Дэй
- КФПродюсер
Камерон
Фэй
- СГПродюсер
Сэм
Грэй
- ЭШХудожник
Эрик
Шуновер