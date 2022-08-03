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Спаситель природы

Спаситель природы (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Brother Nature
Комедия92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.
Будущий конгрессмен Роджер собирается сделать предложение девушке своей мечты в ее родительском доме на озере. Но все идет наперекосяк, когда он встречает своего будущего шурина Тодда, вожатого на полной ставке с большим сердцем и диким чувством юмора...

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.9 IMDb