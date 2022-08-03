Документальное расследование, посвященное картине «Спаситель мира». Полотно, найденное американским арт-дилером в 2005 году, в 2017-м было продано наследному принцу Саудовской Аравии за почти полмиллиарда долларов как утраченный шедевр Леонардо Да Винчи. Однако спустя год экспертиза установила, что самая дорогостоящая картина в истории не принадлежит кисти Леонардо. Как же такая мистификация стала возможной и какое будущее ожидает скандальное полотно?

