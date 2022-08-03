8.72021, The Savior for Sale
Документальный95 мин12+
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Спаситель на продажу (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Документальное расследование, посвященное картине «Спаситель мира». Полотно, найденное американским арт-дилером в 2005 году, в 2017-м было продано наследному принцу Саудовской Аравии за почти полмиллиарда долларов как утраченный шедевр Леонардо Да Винчи. Однако спустя год экспертиза установила, что самая дорогостоящая картина в истории не принадлежит кисти Леонардо. Как же такая мистификация стала возможной и какое будущее ожидает скандальное полотно?
СтранаФранция
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
7.5 IMDb