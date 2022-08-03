Спаситель на продажу
Wink
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Спаситель на продажу
8.72021, The Savior for Sale
Документальный95 мин12+

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Спаситель на продажу (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Документальное расследование, посвященное картине «Спаситель мира». Полотно, найденное американским арт-дилером в 2005 году, в 2017-м было продано наследному принцу Саудовской Аравии за почти полмиллиарда долларов как утраченный шедевр Леонардо Да Винчи. Однако спустя год экспертиза установила, что самая дорогостоящая картина в истории не принадлежит кисти Леонардо. Как же такая мистификация стала возможной и какое будущее ожидает скандальное полотно?

Страна
Франция
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.5 IMDb