Верджине выросла в Америке в семье эмигрантов из Армении. После смерти отца девушка может получить 50 миллионов долларов, но для этого она должна выйти замуж за армянина по имени Баргевос. На всю Армению находится лишь один подходящий кандидат – немолодой эксцентричный деятель культуры.

