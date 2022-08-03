Спасибо, папа
Wink
Фильмы
Спасибо, папа

Спасибо, папа (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.52014, Thank you, dad
Комедия95 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Верджине выросла в Америке в семье эмигрантов из Армении. После смерти отца девушка может получить 50 миллионов долларов, но для этого она должна выйти замуж за армянина по имени Баргевос. На всю Армению находится лишь один подходящий кандидат – немолодой эксцентричный деятель культуры.

Страна
Армения
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спасибо, папа»