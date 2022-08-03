Спасибо, папа (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.52014, Thank you, dad
Комедия95 мин12+
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О фильме
Верджине выросла в Америке в семье эмигрантов из Армении. После смерти отца девушка может получить 50 миллионов долларов, но для этого она должна выйти замуж за армянина по имени Баргевос. На всю Армению находится лишь один подходящий кандидат – немолодой эксцентричный деятель культуры.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ГКРежиссёр
Грач
Кешишян
- КДАктриса
Криста
Донарго
- МГАктриса
Майрануш
Григорян
- ДААктёр
Дэвид
Акопян
- ЛААктёр
Левон
Арутюнян
- ГОАктёр
Георгий
Овакимян
- ЕМАктёр
Еро
Мурян
- ННАктёр
Нарек
Нерсисян
- МПАктёр
Микаэл
Погосян
- ВРАктриса
Вероника
Роделл
- МПСценарист
Микаэл
Погосян
- ВССценарист
Виген
Степанян
- МППродюсер
Микаэл
Погосян
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ТБМонтажёр
Тигран
Багхинян
- АКОператор
Артур
Караян
- АКОператор
Артур
Караян