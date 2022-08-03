Спасательная миссия Краусов
Wink
Фильмы
Спасательная миссия Краусов

Спасательная миссия Краусов (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, 50 Children: The Rescue Mission of Mr. And Mrs. Kraus
Документальный60 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Документальный фильм о невероятном путешествии Гилберта и Элеоноры Краус, которые отправились в самое сердце нацистской Германии в 1939 году для того, чтобы попытаться спасти 50 еврейских детей от Холокоста. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb