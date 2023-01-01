Спасатели (фильм, 1988) смотреть онлайн

Сюжет

Элитное подразделение спецназовцев успешно выполняет опасное задание. Но при отходе все до одного попадают в плен. Сыновья спецназовцев выкрадывают отвергнутый план спасения десанта и берут операцию в свои руки. Теперь их игрушки — оружие, их стихия — огонь, аих цель — спасти и выжить.





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