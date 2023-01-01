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Спасатели

Спасатели (фильм, 1988) смотреть онлайн

1988, The Rescue
Боевики74 мин18+

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Сюжет

Элитное подразделение спецназовцев успешно выполняет опасное задание. Но при отходе все до одного попадают в плен. Сыновья спецназовцев выкрадывают отвергнутый план спасения десанта и берут операцию в свои руки. Теперь их игрушки — оружие, их стихия — огонь, аих цель — спасти и выжить.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спасатели»

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