Спасатели (фильм, 1988) смотреть онлайн
1988, The Rescue
Боевики74 мин18+
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Сюжет
Элитное подразделение спецназовцев успешно выполняет опасное задание. Но при отходе все до одного попадают в плен. Сыновья спецназовцев выкрадывают отвергнутый план спасения десанта и берут операцию в свои руки. Теперь их игрушки — оружие, их стихия — огонь, аих цель — спасти и выжить.
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Информация
Рейтинг
5.4 IMDb
- ФФРежиссёр
Фердинанд
Фэйрфакс
- ЭААктёр
Эдвард
Альберт
- ЭБАктриса
Эллен
Барбер
- ТКАктёр
Тимоти
Кархарт
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- ЭЕАктриса
Энн
Е. Карри
- ДДАктёр
Джек
Дейси
- КДАктёр
Кевин
Диллон
- ЙДАктёр
Йен
Джатти
- ЛГАктёр
Лорри
Голдмен
- ВГАктриса
Венди
Гордон
- ЧХАктёр
Чарльз
Хейд
- КХАктриса
Кристин
Харнос
- РУАктёр
Роки
Уинг Чунг Хо
- СМАктёр
Сэл
Маззотта
- ТНАктёр
Том
Нельсон
- СЭАктёр
Стефен
ЭнДжи
- МФАктёр
Майкл
Фениси
- МПАктёр
Марк
Прайс
- ДРАктриса
Джойс
Рилинг
- ЛРАктёр
Леон
Рассом
- НВАктёр
Нед
Вон
- МВАктёр
Мелвин
Вон
- РЧАктёр
Родни
Чан
- ДТСценарист
Джим
Томас
- ДТСценарист
Джон
Томас
- ЛЗПродюсер
Лора
Зискин
- БМПродюсер
Барри
Мелроз
- Продюсер
Барри
М. Осборн
- ДТПродюсер
Джим
Томас
- МКХудожник
Морис
Кэйн
- ДХМонтажёр
Дэвид
Холден
- РБОператор
Рассел
Бойд
- ББКомпозитор
Брюс
Бротон