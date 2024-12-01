Сорвать куш (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Долгое время Калли удается совмещать работу наемным водителем главаря банды и ведение своего маленького незаконного бизнеса по продаже наркотиков. Несмотря на то, что за группировкой давно ведется наблюдение, у него всегда получалось выйти сухим из воды. Но удача, как известно, дама непостоянная: Калли получает задание доставить машину, груженную крупной суммой наличных, а иначе бандиты убьют его жену. Конечно, таким кушем интересуются многие, в том числе и полиция. Вместе с приятелем Туркой незадачливому мошеннику предстоит совершить веселенькую поездку, главной целью которой станет выживание.

