Сорвать куш (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Долгое время Калли удается совмещать работу наемным водителем главаря банды и ведение своего маленького незаконного бизнеса по продаже наркотиков. Несмотря на то, что за группировкой давно ведется наблюдение, у него всегда получалось выйти сухим из воды. Но удача, как известно, дама непостоянная: Калли получает задание доставить машину, груженную крупной суммой наличных, а иначе бандиты убьют его жену. Конечно, таким кушем интересуются многие, в том числе и полиция. Вместе с приятелем Туркой незадачливому мошеннику предстоит совершить веселенькую поездку, главной целью которой станет выживание.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
3.1 IMDb
- РЭРежиссёр
Р.
Эллис Фрэзиер
- ТСАктёр
Том
Сайзмор
- АСАктёр
Амар
Сидху
- Актриса
Бай
Лин
- КГАктёр
Кевин
Гейдж
- РДАктёр
Рэймонд
Дж. Бэрри
- ВЭАктриса
Ванесса
Энджел
- НГАктёр
Ноэль
Гульеми
- ДФАктёр
Дэвид
Фернандес
- ВБАктриса
Виктория
Брандарт
- ЛГАктёр
Луис
Гатика
- ДНАктёр
Джастин
Несбитт
- АДАктёр
Альфредо
Де Леон
- БПАктёр
Брэд
Поттс
- ББСценарист
Бен
Бадд
- РБПродюсер
Роберт
Бомонт
- РЭПродюсер
Р.
Эллис Фрэзиер
- ХАПродюсер
Хорхе
Ариель Гардеа
- КРПродюсер
Кристофер
Раш Хэррингтон
- ДНПродюсер
Джастин
Несбитт
- ЖРПродюсер
Жижо
Рид
- ХРОператор
Хорхе
Роман