Wink
Фильмы
Сорок градусов по ареометру
Актёры и съёмочная группа фильма «Сорок градусов по ареометру»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сорок градусов по ареометру»

Режиссёры

Иван Давыдов

Иван Давыдов

Режиссёр

Сценаристы

Анатолий Митяев

Анатолий Митяев

Сценарист

Художники

Эрик Беньяминсон

Эрик Беньяминсон

Художник

Операторы

Светлана Кощеева

Светлана Кощеева

Оператор

Композиторы

Михаил Меерович

Михаил Меерович

Композитор