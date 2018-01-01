Wink
Сон
Актёры и съёмочная группа фильма «Сон»

Режиссёры

Нина Шорина

Режиссёр

Актёры

Валентин Никулин

Актёр
Николай Бирюков

Актёр

Сценаристы

Марк Кушниров

Сценарист
Фёдор Достоевский

Сценарист
Иван Гончаров

Ivan Goncharov
Сценарист
Иван Тургенев

Ivan Turgenev
Сценарист

Художники

Галина Мелько

Художница

Монтажёры

Галина Филатова

Монтажёр