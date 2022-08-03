Солнце (фильм, 2017) смотреть онлайн

Короткометражный фильм «Солнце» — драматическая картина Сони Жубер о любви и ответственности.



Молодая мать-одиночка собирается на собеседование, где должно решиться: получит ли она должность руководителя отдела в крупном супермаркете или нет. На беду, приятель, который обещал посидеть с детьми, куда-то пропал и не отвечает на телефонные звонки. Выхода нет — женщина берет малышей с собой и оставляет их в машине на парковке. Вот только интервью затягивается, а автомобиль стоит на самом солнцепеке…



Перед нами — лишь небольшой эпизод из жизни женщины, оказавшейся в почти безвыходной ситуации, но ситуация столь знакома и столь драматична, что не сопереживать происходящему на экране невозможно. Смотреть фильм «Солнце» стоит ценителям европейского артхауса и «короткого метра».

