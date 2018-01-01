Солдатики (фильм, 1998) смотреть онлайн

Игры кончились. Фантастический боевик «Солдатики» — фильм режиссера Джо Данте о том, что бывает, когда игрушки перестают быть безобидными.



Компания-разработчик создает две серии интерактивных фигурок: отряд коммандос и племя мирных монстриков горгонитов. В каждой игрушке — разработанный для нужд военных микропроцессор, который должен сделать их «умными» и подвижными. Солдатики попадают в руки подростка Алана, который вместе с соседкой Кристи обнаруживает, что коммандос ведут себя как настоящие военные: они принимают горгонитов за врагов и разворачивают боевую операцию в тихом пригороде. Теперь героям предстоит остановить миниатюрных солдат и спасти городок от разрушения.



Смотреть фильм «Солдатики» будет интересно как детям, которые любят веселое приключенческое кино, так и взрослым, которые увидят в картине тонкую иронию над корпорациями, гонкой вооружений и жаждой контроля.



