Солдатики (фильм, 1998) смотреть онлайн
О фильме
Игры кончились. Фантастический боевик «Солдатики» — фильм режиссера Джо Данте о том, что бывает, когда игрушки перестают быть безобидными.
Компания-разработчик создает две серии интерактивных фигурок: отряд коммандос и племя мирных монстриков горгонитов. В каждой игрушке — разработанный для нужд военных микропроцессор, который должен сделать их «умными» и подвижными. Солдатики попадают в руки подростка Алана, который вместе с соседкой Кристи обнаруживает, что коммандос ведут себя как настоящие военные: они принимают горгонитов за врагов и разворачивают боевую операцию в тихом пригороде. Теперь героям предстоит остановить миниатюрных солдат и спасти городок от разрушения.
Смотреть фильм «Солдатики» будет интересно как детям, которые любят веселое приключенческое кино, так и взрослым, которые увидят в картине тонкую иронию над корпорациями, гонкой вооружений и жаждой контроля.
СтранаСША
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джо
Данте
- Актёр
Дэвид
Кросс
- Актёр
Джей
Мор
- АУАктриса
Александра
Уилсон
- Актёр
Дэнис
Лири
- ГСАктёр
Грегори
Смит
- ДМАктёр
Дик
Миллер
- Актриса
Кирстен
Данст
- ДСАктёр
Джейкоб
Смит
- ДБАктёр
Джонатан
Боак
- Актёр
Кевин
Данн
- ГССценарист
Гэвин
Скотт
- АРСценарист
Адам
Рифкин
- ТЭСценарист
Тед
Эллиот
- ТРСценарист
Терри
Россио
- МФПродюсер
Майкл
Финнелл
- КУПродюсер
Колин
Уилсон
- Продюсер
Уолтер
Ф. Паркс
- МВХудожник
Марк
В. Мэнсбридж
- БРХудожник
Брэд
Рикер
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- МХМонтажёр
Маршалл
Харви
- МТМонтажёр
Майкл
Тау
- ДАОператор
Джейми
Андерсон
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит