Солдат (фильм, 1998) смотреть онлайн

О фильме
Его лишили выбора, но не смогли лишить человечности. Фильм «Солдат» — фантастическая драма о бойце, рожденном для войны, а затем выброшенном, как отработанный материал.
Тодд — элитный солдат, воспитанный с рождения как машина для убийств. Десятилетиями он без сомнений и колебаний выполняет приказы, пока новая программа не производит поколение бойцов, которые быстрее, сильнее и моложе него. После проигрыша в тренировочном поединке Тодда списывают и выбрасывают на отдаленную планету-свалку. Там он впервые встречает обычных людей — колонистов, которые живут без оружия. Мирная жизнь чужда ему, но Тодд пытается в нее влиться. Когда же на планету прилетают его бывшие сослуживцы, которые должны уничтожить колонию как «тренировочную цель», Тодд становится единственной защитой для ее обитателей. Впервые в жизни он берет в руки оружие не по приказу, а потому что так велит его сердце.
Если вы цените кино, в котором герой проходит долгий сложный путь и обретает новый смысл, смотреть фильм «Солдат» вам точно будет интересно.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Боевик, Драма
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
