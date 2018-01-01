Маленькая девочка неспешно идёт подорожкам своего любимого сада. Кругом царит покой—ласковое солнце греет, вветвях щебечут птицы, авоздух наполнен ароматом цветов. Онаполивает растения, новнезапно внебе появляется тень—это чёрный орёл войны. Гдебы онни пролетел, земля выгорает, деревья падают, ацветы превращаются впепел. Кдевочке ужетянутся когтистые лапы крыс, готовых утащить её втемноту, нона помощь приходит советский солдат.



