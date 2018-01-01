Wink
Фильмы
Солдат и черт
Актёры и съёмочная группа фильма «Солдат и черт»

Режиссёры

Наталия Голованова

Режиссёр

Сценаристы

Владимир Голованов

Сценарист

Продюсеры

Белла Ходова

Продюсер

Художники

Владимир Зуйков

Художник

Монтажёры

Галина Смирнова

Монтажёр

Композиторы

Вячеслав Артемов

Композитор