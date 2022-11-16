Собака-спасака (фильм, 2016) смотреть онлайн
6.82016, Rescue Dogs
Мелодрама, Комедия83 мин18+
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О фильме
У Трейси много дел: он готовит на кухне, ищет свою любовь и пытается помешать злому бизнесмену, который хочет снести его прекрасный ресторан и построить на его месте частное поле для гольфа. Когда Трейси совсем отчаивается, ему на помощь приходит его верный пёс Чарджер.
Рейтинг
6.0 IMDb
- КДАктриса
Кортни
Дэниелс
- ЛБАктриса
Лиз
Биби
- ККАктёр
Кэйси
Кэмпбелл
- РЧАктёр
Рикардо
Чакон
- КЧАктёр
Кевин
Чэмберс
- ПХАктёр
Пол
Хаапаниеми
- ЭРАктёр
Эндрю
Райан Харви
- ТХАктёр
Тайрон
Хафф
- БХАктёр
Брайан
Халл
- ЭДАктёр
Эррон
Джей
- БКАктёр
Барретт
Клик
- ПОАктёр
Питер
Олдринг
- ЛПАктёр
Лукас
Пас
- ДРАктёр
Джордан
Роулинз
- ФТАктёр
Фред
Таташиор
- ДРСценарист
Джордан
Роулинз
- МАПродюсер
Майкл
Андерсон
- КДПродюсер
Кортни
Дэниелс
- ДЛКомпозитор
Джонатан
Лихт