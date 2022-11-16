Собака-спасака (фильм, 2016) смотреть онлайн

У Трейси много дел: он готовит на кухне, ищет свою любовь и пытается помешать злому бизнесмену, который хочет снести его прекрасный ресторан и построить на его месте частное поле для гольфа. Когда Трейси совсем отчаивается, ему на помощь приходит его верный пёс Чарджер.





