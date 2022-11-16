Собака-спасака
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Собака-спасака

Собака-спасака (фильм, 2016) смотреть онлайн

6.82016, Rescue Dogs
Мелодрама, Комедия83 мин18+

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О фильме

У Трейси много дел: он готовит на кухне, ищет свою любовь и пытается помешать злому бизнесмену, который хочет снести его прекрасный ресторан и построить на его месте частное поле для гольфа. Когда Трейси совсем отчаивается, ему на помощь приходит его верный пёс Чарджер.


Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Собака-спасака»