Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre & Ice Cube: The Up In Smoke Tour (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Для сотен тысяч зрителей, побывавших на концертах, тур окончен. Но для миллионов хип-хоп фанатов все только начинается. Это рассвет новой эры в музыке нового века. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem и Ice Cube устраивают самое отвязное, крупномасштабное и профессиональное рэп-турне наших дней.



Snoop Dogg, Eminem, Dr смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.