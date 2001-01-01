Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre & Ice Cube: The Up In Smoke Tour (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre & Ice Cube: The Up In Smoke Tour
Концерты120 мин18+
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Сюжет
Для сотен тысяч зрителей, побывавших на концертах, тур окончен. Но для миллионов хип-хоп фанатов все только начинается. Это рассвет новой эры в музыке нового века. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem и Ice Cube устраивают самое отвязное, крупномасштабное и профессиональное рэп-турне наших дней.
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