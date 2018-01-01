Wink
Фильмы
Снежные люди
Актёры и съёмочная группа фильма «Снежные люди»

Режиссёры

Михаил Каменецкий

Режиссёр

Сценаристы

Эмиль Брагинский

Сценарист
Александр Тимофеевский

Сценарист

Художники

Ольга Гвоздёва

Художница

Операторы

Николай Соловцов

Оператор

Композиторы

Владимир Шаинский

Композитор