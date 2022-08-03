Снежные гонки
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Снежные гонки

Снежные гонки (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.92018, Racetime
Мультфильм, Мюзикл85 мин6+

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О фильме

Зима — любимое время года для маленьких жителей канадской горной деревушки, ведь когда выпадает снег, они устраивают гонки на санках. На этот раз команда опытного Фрэнки-очкарика сразится с самонадеянными новичками, которые готовы пойти на любые подлости и хитрости ради победы.

Страна
Канада
Жанр
Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb