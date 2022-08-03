Зима — любимое время года для маленьких жителей канадской горной деревушки, ведь когда выпадает снег, они устраивают гонки на санках. На этот раз команда опытного Фрэнки-очкарика сразится с самонадеянными новичками, которые готовы пойти на любые подлости и хитрости ради победы.

