Снежные гонки (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.92018, Racetime
Мультфильм, Мюзикл85 мин6+
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О фильме
Зима — любимое время года для маленьких жителей канадской горной деревушки, ведь когда выпадает снег, они устраивают гонки на санках. На этот раз команда опытного Фрэнки-очкарика сразится с самонадеянными новичками, которые готовы пойти на любые подлости и хитрости ради победы.
СтранаКанада
ЖанрСемейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb