Снежная битва (фильм, 2015) смотреть онлайн

Чтобы развлечься во время зимних каникул, детвора из маленькой деревни решает устроить грандиозное снежное побоище между двумя командами.
СтранаКанада
ЖанрМультфильм
Время78 мин / 01:18
5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АГАктриса
Анджела
Галуппо
- МВАктриса
Марилу
Вульф
- ЛДАктриса
Люсинда
Дэвис
- НСАктёр
Николас
Савард-Хербер
- СКАктриса
Софи
Кадьо
- ЭКАктриса
Энн
Касабонн
- ХБАктриса
Хелен
Буржуа Леклерк
- РЛАктёр
Росс
Линч
- КТАктриса
Катрин
Трюдо
- ЖРАктёр
Жильдор
Руа
- РКСценарист
Роджер
Кантин
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ДМАктриса дубляжа
Дарья
Муращенко
- МСАктриса дубляжа
Мэриджейн
Скорульская
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Антонова
- АПАктёр дубляжа
Александр
Погребняк
- ДКомпозитор
Джоран
- ЭПКомпозитор
Элой
Пайнчо