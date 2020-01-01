Снайпер: Финал убийцы (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Спецагент Беккет объявлен главным подозреваемым в убийстве иностранного сановника накануне подписания торгового соглашения с Соединенными Штатами. Убегая от преследования, Беккет понимает, что оперативник работает от имени правительства, и ищет поддержки у единственного человека, которо�му он может доверять — у своего отца, легендарного снайпера.



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