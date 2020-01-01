Снайпер: Финал убийцы
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Снайпер: Финал убийцы

Снайпер: Финал убийцы (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.42020, Sniper: Assassin's End
Боевики91 мин18+

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Сюжет

Спецагент Беккет объявлен главным подозреваемым в убийстве иностранного сановника накануне подписания торгового соглашения с Соединенными Штатами. Убегая от преследования, Беккет понимает, что оперативник работает от имени правительства, и ищет поддержки у единственного человека, которому он может доверять — у своего отца, легендарного снайпера.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Снайпер: Финал убийцы»

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