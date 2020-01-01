Снайпер: Финал убийцы (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.42020, Sniper: Assassin's End
Боевики91 мин18+
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Сюжет
Спецагент Беккет объявлен главным подозреваемым в убийстве иностранного сановника накануне подписания торгового соглашения с Соединенными Штатами. Убегая от преследования, Беккет понимает, что оперативник работает от имени правительства, и ищет поддержки у единственного человека, которо�му он может доверять — у своего отца, легендарного снайпера.
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Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- КЭРежиссёр
Кааре
Эндрюс
- ЧМАктёр
Чед
Майкл Коллинз
- СААктриса
Саяка
Акимото
- Актёр
Том
Беренджер
- РРАктёр
Райан
Роббинс
- Актёр
Локлин
Манро
- ЭТАктриса
Эмили
Теннант
- МЙАктёр
Майкл
Йонсон
- ВГАктёр
Винсент
Гэйл
- СПАктёр
Саша
Пилцин
- ББАктриса
Бетани
Браун
- ОТСценарист
Оливер
Томпсон
- МФСценарист
Майкл
Фрост Бекнер
- ГМПродюсер
Грег
Малкольм
- ОТПродюсер
Оливер
Томпсон
- ГЭМонтажёр
Грег
ЭнДжи
- СБОператор
Стирлинг
Бэнкрофт
- ПККомпозитор
Патрик
Кэйрд