Смурфики. Райские смурфы (фильм, 1981) смотреть онлайн

Мультсериал о сказочных существах небесно-голубого цвета, которые живут в лесах средневековой Европы. Каждый из них отличается собственным характером, привычками и поведением.



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