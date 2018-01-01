Wink
Смурфики. Художник и поэт
Актёры и съёмочная группа фильма «Смурфики. Художник и поэт»

Режиссёры

Рэй Паттерсон

Рэй Паттерсон

Ray Patterson
Режиссёр

Актёры

Дон Мессик

Дон Мессик

Don Messick
АктёрPapa Smurf
Дэнни Голдман

Дэнни Голдман

Danny Goldman
АктёрBrainy Smurf
Люсиль Блисс

Люсиль Блисс

Lucille Bliss
Актриса
Майкл Белл

Майкл Белл

Michael Bell
АктёрHandy Smurf
Фрэнк Уэлкер

Фрэнк Уэлкер

Frank Welker
АктёрHefty Smurf
Уильям Коллауэй

Уильям Коллауэй

William Callaway
Актёр
Хэмилтон Кэмп

Хэмилтон Кэмп

Hamilton Camp
АктёрGreedy Smurf
Алан Оппенхаймер

Алан Оппенхаймер

Alan Oppenheimer
АктёрVanity Smurf
Пол Уинчелл

Пол Уинчелл

Paul Winchell
АктёрGargamel
Джун Форэй

Джун Форэй

June Foray
АктрисаJokey Smurf

Сценаристы

Вин Морреале мл.

Вин Морреале мл.

Vin Morreale Jr.
Сценарист

Продюсеры

Джозеф Барбера

Джозеф Барбера

Joseph Barbera
Продюсер
Уильям Ханна

Уильям Ханна

William Hanna
Продюсер
Джерард Болдуин

Джерард Болдуин

Gerard Baldwin
Продюсер
Ивао Такамото

Ивао Такамото

Iwao Takamoto
Продюсер