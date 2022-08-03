СМСуальность (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
7.42011, Textuality
Мелодрама90 мин18+
О фильме
Пора уже бросить, наконец, писать СМСки, сидеть в этом вашем Фейсбуке, и заняться любовью в реальной жизни! Герои фильма прошли долгий путь от шлепания по клавишам и обмена фотографиями до реальной встречи, но они настолько отвыкли от реального общения, что им трудно наладить любовь.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.1 IMDb
