Смотритель (фильм, 2017) смотреть онлайн
6.82017, The Super
Ужасы, Драма85 мин18+
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О фильме
Бывший полицейский Фил устраивается суперинтендантом в большой жилой дом в центре Нью-Йорка и переезжает туда жить вместе с двумя дочерьми. В здании происходят загадочные исчезновения жильцов, а один из работников пугающе выглядит и странно себя ведeт.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ПФАктёр
Патрик
Флюгер
- Актёр
Вэл
Килмер
- Актриса
Луиза
Краузе
- МКАктриса
Маттеа
Конфорти
- ТРАктриса
Тейлор
Ричардсон
- ПБАктёр
Пол
Бен-Виктор
- ЮВАктёр
Юл
Васкес
- ООАктёр
Окьерете
Онаодован
- АЭАктриса
Александра
Эссоу
- ЛЭАктёр
Люк
Эдвардс
- ДДСценарист
Джон
Дж. МакЛафлин
- БФПродюсер
Бретт
Форбс
- ПРПродюсер
Патрик
Риззотти
- ТТПродюсер
Том
Тэйер
- ДВПродюсер
Дик
Вульф
- ШЛХудожница
Шона
Леоне
- КФХудожник
Ким
Фишер
- ЭУМонтажёр
Эндрю
Уэсман
- ССОператор
Стефан
Сюпек