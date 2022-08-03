Смотритель
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Смотритель

Смотритель (фильм, 2017) смотреть онлайн

6.82017, The Super
Ужасы, Драма85 мин18+

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О фильме

Бывший полицейский Фил устраивается суперинтендантом в большой жилой дом в центре Нью-Йорка и переезжает туда жить вместе с двумя дочерьми. В здании происходят загадочные исчезновения жильцов, а один из работников пугающе выглядит и странно себя ведeт.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смотритель»