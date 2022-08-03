Бывший полицейский Фил устраивается суперинтендантом в большой жилой дом в центре Нью-Йорка и переезжает туда жить вместе с двумя дочерьми. В здании происходят загадочные исчезновения жильцов, а один из работников пугающе выглядит и странно себя ведeт.

