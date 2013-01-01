Смольный собор (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный рассказ о самом необычном пятиглавом соборе Санкт-Петербурга, который строился целый век.



Главное здание Воскресенского Новодевичьего монастыря — Смольный собор на левом берегу Невы, знаменитый памятник стиля барокко. Он был выстроен неподалеку от бывшего Смоляного двора по плану архитектора Франческо Растрелли. Указ об этом издала императрица Елизавета Петровна, которая мечтала принять там монашество на закате дней. Строительство закончилось сильно позже — уже при Николае I. Собор до сих пор поражает воображение масштабами и красотой, а духовная жизнь в нем возрождается с новой силой.



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